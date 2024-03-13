مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 3 بطولة بسمة على CBC

صدمة كبيرة تتعرض لها الفنانة بسمة التي تؤدي دور «نعمات» ضمن أحداث مسلسل مسار إجباري، بعد أن تكتشف أنّها الزوجة الثانية لزوجها عمر البرنس «محمود البنزاوي» لأكثر من 20 عاما، حيث كان يخبرها أنّه يذهب للعمل في المزرعة لمدة أسبوعين من كل شهر وكان يقضي هذه الفترة مع زوجتة الأولى «إحسان» التي تجسد دورها الفنانة صابرين، وفي ظل الأحداث السريعة بمسلسل مسار إجباري الحلقة 3 بطولة بسمة على CBC، يستطيع المشاهدين معرفة المفاجآت في حلقة الليلة.

مسلسل مسار إجباري الحلقة 3 بطولة بسمة على CBC

ويعرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 3 بطولة بسمة وصابرين الليلة، وهو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي وإخراج نادين خان، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، ويعرض على CBC، إضافة إلى 3 قنوات أخرى، وجاءت مواعيد العرض كما يلي.

- الحلقة 3 من مسار إجباري 6:05 مساء على cbc.

- الحلقة 3 من مسار إجباري 11:15 مساء على قناة الحياة.

- الحلقة 3 من مسار إجباري 10:30 مساء على قناة ON.

- الحلقة 3 من مسار إجباري 12 منتصف الليل على القناة الأولى.