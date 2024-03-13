مسلسل مسار إجباري الحلقة 2 بطولة صابرين.. يُذاع على 4 قنوات فضائية

يُذاع مسلسل مسار إجباري الحلقة 2 بطولة صابرين على 4 قنوات فضائية، وهي CBC، وقنوات ON، والحياة، والأولى المصرية، وهو من فئة مسلسلات الـ15 حلقة فقط، ويُعرض في النصف الأول من رمضان، لذا تتميز أحداث المسلسل، ونجح في جذب أنظار المشاهدين منذ عرض الحلقة الأولى.

موعد عرض الحلقة 2 من مسلسل مسار أجباري

وتختلف توقيتات عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 2 بطولة صابرين من قناة لأخرى، ما يتيح للمشاهدين اختيار الوقت الملائم لمتابعة المسلسل على أي من القنوات الـ4 التي تبثه يوميا، وعن مواعيد العرض الثاني على القنوات فهي كما يلي.

- الحلقة 2 من مسلسل مسار إجباري عبر قناة CBC في تمام الساعة التاسعة صباحا.

- الحلقة 2 من مسلسل مسار إجباري على قناة «ON»الساعة 6:45 مساء اليوم التالي.

- الحلقة 2 من مسلسل مسار إجباري 3:30 مساء على قناة الحياة.

- الحلقة 2 من مسلسل مسار إجباري 11 صباحا على القناة الأولى المصرية.

موعد الحلقة الثالثة من مسار إجباري الليلة بعد الإفطار

- الحلقة 3 من مسلسل مسار إجباري 6:05 مساء على cbc.

- الحلقة 3 من مسلسل مسار إجباري 11:15 مساء على قناة الحياة.

- الحلقة 3 من مسلسل مسار إجباري 10:30 مساء على قناة ON.

- الحلقة 3 من مسلسل مسار إجباري 12 منتصف الليل على القناة الأولى.

نجوم مسلسل مسار إجباري

وتدور أحداث مسلسل مسار إجباري في 15 حلقة، وهو بطولة صابرين، بسمة، أحمد داش، عصام عمر، بسمة، صابرين، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي وإخراج نادين خان.