قواعد زيادة معاش الشيخوخة والعجز والوفاة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية، قواعد خاصة بزيادة معاش الشيخوخة والعجز والوفاة، وذلك طبقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019.

زيادة معاشات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

ووفقًا للمادة رقم 163 من قانون التأمينات الاجتماعية، والتي تنص على أن معاشات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة تزداد وفقًا لهذا القانون بقيمة تعادل الفرق بین 450 جنيهًا و33% من إجمالي قيمة المعاش في تاريخ الاستحقاق.

إيقاف صرف الزيادة في هذه الحالة

كما أنه يراعى إيقاف صرف الزيادة في حالة عودة صاحب المعاش إلى العمل أو مزاولته مهنة قبل بلوغه سن الشيخوخة.

وإذا قل المعاش بعد إضافة هذه الزيادة عن 900 جنيه يرفع إلى هذا القدر.

ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش.

وتتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المترتبة على تنفيذ أحكام هذه المادة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تنفيذ هذه المادة.