«معلومات الوزراء»: انبعاثات الكربون تصل إلى مستويات قياسية عالميا

أوضح مركز معلومات مجلس الوزراء أن انبعاثات الكربون تصل إلى مستويات قياسية عالميا، رغم زيادة إنتاج الطاقة النظيفة، مشيرا في تقرير صادر عنه بعنوان «قراءة تحليلية لأهم المقالات بالصحف العالمية في أسبوع»، إلى أن تقرير الوكالة الطاقة الدولية، أظهر ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم إلى مستوى قياسي جديد في عام 2023، على الرغم من انخفاض استخدام الوقود الأحفوري في الاقتصادات المتقدمة المتمثلة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وصول الانبعاثات إلى مستوى قياسي بلغ 37.4 مليار طن

ووصلت الانبعاثات إلى مستوى قياسي بلغ 37.4 مليار طن، إذ أدى الجفاف وارتفاع الطلب على الطاقة إلى زيادة استخدام الوقود الأحفوري، بزيادة قدرها 1.1%، أو 410 ملايين طن مقارنة بالعام السابق.

وصل ارتفاع درجات الحرارة إلى ما لا يقل عن 1.1 درجة مئوية

ولفت التقرير إلى تعارض ارتفاع انبعاثات الكربون مع الحاجة إلى خفض الانبعاثات بما يقرب من 45% بحلول عام 2030، للحد من الاحتباس الحراري على المدى الطويل، بما لا يزيد على 1.5 درجة مئوية منذ عصر ما قبل الصناعة، وبالفعل وصل ارتفاع درجات الحرارة إلى ما لا يقل عن 1.1 درجة مئوية، وكان العام الماضي أكثر السنوات المسجلة من حيث درجة الحرارة.

تباطؤ في انبعاثات الطاقة خلال السنوات القادمة

وقدمت وكالة الطاقة الدولية صورة إيجابية أكثر على المدى الطويل، مشيرة إلى أن انبعاثات الطاقة تشهد تباطؤا خلال السنوات القادمة، بفضل نمو مصادر الطاقة النظيفة المتمثلة في توربينات الرياح والألواح الشمسية.