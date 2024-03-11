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دراما المتحدة

تلاوة خاشعة بصوت الشيخ طه إبراهيم محجوب سفير دولة التلاوة بأستراليا (فيديو)

كتب:

شريف سليمان
08:52 م | الإثنين 11 مارس 2024
الشيخ طه إبراهيم

الشيخ طه إبراهيم

عرضت قناة الناس تلاوة خاشعة بصوت الشيخ طه إبراهيم محجوب، سفير دولة التلاوة، وموفد وزارة الأوقاف إلى دولة أستراليا.

نقل طوال شعائر الصلاة من مختلف دول العالم

وتحت شعار «سفراء دولة التلاوة» تنقل قناة الناس طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف.

تردد قناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.

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بقلم شريف سليمان