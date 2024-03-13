أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان المغرب في الغربية اليوم الأربعاء 13-3-2024 في إمساكية شهر رمضان لمدينة طنطا، وهو اليوم الثالث في شهر رمضان 2024، ويأتي أزيد دقيقة واحدة عن أول وثاني أيام رمضان.

موعد أذان المغرب في الغربية اليوم الأربعاء 13-3-2024

تضمنت إمساكية شهر رمضان المبارك الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان المغرب في الغربية اليوم الأربعاء 13-3-2024 في تمام الساعة 6:3 مساء، وجاء موعد أذان المغرب في أول وثاني أيام رمضان الساعة 6:2 مساء.

موعد أذان المغرب في الغربية اليوم

وشملت إمساكية شهر رمضان 2024 موعد أذان المغرب في الغربية اليوم الأربعاء 13-3-2024 بفاصل ساعتين ونصف بينه وبين صلاة العصرحيث يؤذن له في الساعة 3:30 مساء.

ويحرص الصائمون في مختلف مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية على الانتهاء من أعمالهم قبل موعد أذان المغرب في الغربية اليوم الأربعاء 13-3-2024، بوقت كافٍ من أجل تناول وجبة الإفطار مع أسرهم.