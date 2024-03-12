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دراما المتحدة

موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم الثلاثاء 12-3-2024 

كتب:

شاذلى عبدالراضي
04:10 م | الثلاثاء 12 مارس 2024
مسجد الدهار الكبير بالغردقة

مسجد الدهار الكبير بالغردقة

يحرص المسلمون على أداء الطاعات والتقرب إلى الله خلال شهر رمضان، ولذلك فإن معرفة مواعيد الصلوات الخمس وخاصة صلاة المغرب أمرًا مهمًا، لأنه إشارة لبدء وقت الإفطار وتناول الطعام والشراب بعد يومٍ من الصيام.

موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم الثلاثاء 12-3-2024

وتقدم «الوطن»، خدمة  موعد أذان المغرب في محافظة البحر الأحمر اليوم الثلاثاء 12-3-2024، وأعلنت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر بأن موعد أذان المغرب في تمام الساعة  5:52 مساء  بحيث يزيد  كل يوم دقيقة حتى نهاية شهر رمضان المبارك حسب إمساكية الهيئة العامة للمساحة المصرية.

عدد ساعات الصيام في أول أيام رمضان بالبحر الأحمر 

ويؤدي المواطنون بالبحر الأحمر صلاة المغرب اليوم ثاني أيام شهر رمضان في عدد من المساجد  بمدن المحافظة ، وتبلغ عدد ساعات الصيام في ثاني أيام رمضان  13 ساعة و39 دقيقة حسب إمساكية محافظة البحر الأحمر الصادرة من الهيئة العامة للمساحة المصرية.

 وشهدت مساجد البحر الأحمر توافد الآلاف من المواطنين  لأداء صلاة المغرب في أوقاتها، كما شهدت المساجد حملة نظافة وتطهير  بمدن محافظة البحر الأحمر.

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بقلم شاذلى عبدالراضي