7 أسباب لتناول الموز على السحور.. «مفيش عطش ولا جوع ولا إرهاق»

وجبة السحور من أهم الوجبات في شهر رمضان؛ إذ تساهم في الصمود خلال فترة الصيام الطويلة، دون طعام أو ماء حتى وقت الإفطار، ولهذا يجب اختيار عناصر الوجبة بعناية شديدة؛ لتمد الجسم بالعناصر الغذائية التي تساعده في الحفاظ على الصحة وعدم التأثر بنقص الغذاء بسبب الصيام، وفي هذا الصدد نوضح نوع من الأطعمة التي تعود على الجسم بفوائد عديدة ومنها تناول الموز على السحور، وفقًا لما ذكره دكتور مجدي حامد، أخصائي التغذية العلاجية، في تصريحات خاصة بـ«الوطن».

فوائد تناول الموزعلى السحور

فوائد كثيرة لإدخال فاكهة الموز ضمن وجبة السحور، نستعرضها خلال السطور التالية:

1) تمد الجسم بالطاقة

بحسب «حامد» يحتوي الموز على أنواع من السكريات البسيطة سهلة الامتصاص مثل السكروز والفركتوز، والتي تعمل على مد الجسم بالطاقة، والبقاء في وضع نشط لساعات طويلة خلال فترة الصيام، ويخلص من الإرهاق والضعف المصاحب للصيام.

2) الشعور بالشبع لفترة طويلة

يحتوي الموز على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان مثل «البكتين»، التي تعمل على توفير الإحساس بالامتلاء لعدة ساعات، ما يجعل الصائم في حماية من الشعور بالجوع خلال عملية بذل الجهد أثناء الصيام.

3) عدم الشعور بالعطش

احتواء الموز على البوتاسيوم يجعل منه حل سحري لمنع الشعور بالعطش في نهار رمضان.

4) الاسترخاء وتحسين المزاج

عادًة في نهار رمضان تعم حالة من الضيق والعصبية على معظم الصائمين، وحسب «حامد» فإن الموز يحتوي على مادة التربتوفان، التي تعزز من تحسين المزاج، وزيادة معدل السعادة والاسترخاء، لذلك يفضل تناول 100 جرام من الموز بعد وجبة السحور؛ للشعور بحالة نفسية هادئة خلال ساعات الصيام: «ينصح بتناول الموز على السحور لتقليل أعراض التوتر والعصبية التي تظهر على بعض الناس خلال فترات الصيام، وخاصًة المدخنين أو المعتادين على تناول كميات من الكافيين».

5) مد الجسم بالأملاح والمعادن

الموزمن الفواكه الغنية بالمعادن التي يحتاجها الجسم مثل الحديد والماغنسيوم والمنجنيز والبوتاسيوم، ولذلك تناول حبة من الموز خلال وجبة السحور يساهم في تعويض الفاقد في المعادن.

6) حل المشاكل الهضمية

أوضح أخصائي التغذية أن الموز يعمل على تسهيل حركة الأمعاء، كما يقي من مشاكل الهضم، وذلك بفضل الألياف العديدة المتوفرة به، بجانب أن 75% من كتلته عبارة عن ماء، ما يحفز إفراز الإنزيمات التي تحل المشاكل الهضمية والإمساك المصاحب لتغيير العادات الغذائية.

7) التخلص من سموم الجسم

بفضل مضادات الأكسدة التي يحتوي عليها الموز، يعمل تناول الموز في مساعدة الجسم للتخلص من السموم الناتجة بداخله.