القبض على تاجر عملة وابنه بتهمة غسل 10 ملايين جنيه

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص ونجله مقيمان بمحافظتي القاهرة والجيزة، بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات.

وقُدرت أفعال الغسل التي نفذها المذكوران بـ10 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.