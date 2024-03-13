بترقب الجمهور موعد إعادة مسلسل حق عرب الحلقة 3 على قناة ON Drama، بعدما شهدت تطور كبير فى الأحداث والعديد من الصراعات التى شهدها بطل العمل.

موعد إعادة مسلسل حق عرب الحلقة 3 على قناة ON Drama

وتساءل الجمهور عن موعد إعادة مسلسل حق عرب الحلقة 3 على قناة ON Drama، حيث تُعرض في الساعة 12 ظهرًا في الإعادة الأولى، أمّا الإعادة الثانية فتكون في تمام الساعة 3 عصرًا، وهي بعد قليل.

موعد إعادة مسلسل حق عرب الحلقة 3 على قناة ON

كما يعاد مسلسل حق عرب الحلقة 3 على قناة ON، في الساعة 11:15 صباحا، والاعادة الثانية فى الساعة 5: 15 صباحًا، كما تنطلق عرض الحلقات تزامنًا عبر منصة watch it، دون فواصل اعلانية.

وتدور أحداث مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي على قناة ON Drama، داخل منطقة المغربلين فى الدرب الأحمر، إذ تدور الأحداث فى اطار شعبي ممتزج بالتشويق والاثارة حول شخصية عرب السويركي، والذي يواجه صراعات فى حياته وفى عمله بتجارة الأخشاب.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، وفاء عامر، سلوي عثمان، رياض الخولي، أحمد صيام، وآخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج اسماعيل فاروق.