يعتبر اليوم هو ثالث أيام شهر رمضان المعظم في الجمهورية الجزائرية؛ إذ احتفلت الجزائر بصيام أول يوم رمضان الثلاثاء بعدما تعذرت رؤية الهلال ليلة الاثنين الماضي، ويبحث الكثيرون عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الخميس 14-3-2024 الموافق 3 رمضان لعام 1445 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الخميس 14-3-2024

أما بالنسبة لـ مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الخميس 14-3-2024 فسيؤذن الفجر اليوم في تمام الساعة 5:34 صباحًا بينما يكون موعد الإمساك سابق لموعد أذان الفجر بـ10 دقائق؛ إذ يكون الساعة 5:24 دقيقة صباحًا بتوقيت العاصمة الجزائر.

موعد شروق الشمس في الجزائر

وتشرق الشمس في تمام الساعة السابعة صباحًا ويؤذن الظهر الساعة 12:57 مساء والعصر 16:20 مساء، ويكون موعد الإفطار وأذان المغرب في تمام الساعة 18:58 مساء، وتؤذن العشاء الساعة 20:16 وتليها صلاة التراويح.

وكان أعضاء اللجنة الوزارية للفتوى بالجزائر، أعلنوا في بيان لهم مباركة تدشين عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية، جامع الجزائر، والذي يعتبر ثالث أكبر المساجد في العالم بعد الحرمين الشريفين معبرين عن فرحتهم بهذا الحدث الجليل.