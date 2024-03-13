حملات مكبرة للقضاء على التعديات وإزالة الإشغالات في دمياط الجديدة

أعلن المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، شن حملات أسفرت عن إيقاف أعمال زيادة النسبة البنائية والإزالة الفورية لأعمدة دور مخالف بإحدى قطع الأراضي في المجاورة الرابعة بالحي الأول بمدينة دمياط الجديدة، بالمخالفة للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للقطعة.

إزالة المخالفات والإشغالات بالمدن الجديدة

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنّ الحملات تأتي في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بالمتابعة والمرور الدوري على الأعمال الجارى تنفيذها وإزالة المخالفات والإشغالات بالمدن الجديدة.

وشدد المهندس محمد خلف الله، على مديري الإدارات المعنية ومسؤولي القطاعات بالجهاز بإستمرار المتابعة المستمرة والرصد وإزالة أي مخالفة في مهدها، لافتا إلى تنفيذ إيقاف الأعمال والإزالة الفورية للأعمدة بالتنسيق بين إدارتي التنمية والأمن بالجهاز.

التحفظ على المعدات

وأفاد رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بإزالة الشدة الخشبية والتحفظ على المعدات وإيداعها جراج الجهاز وجار اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالف في هذا الشأن.

وجرى التنبيه على الإدارات المعنية بالجهاز بتشديد وتكثيف الحملات والمرور الدورى والمكثف على مدار الساعة بمدينة دمياط الجديدة، للتأكد من الانضباط والإزالة الفورية لأي مخالفة في مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

لا تهاون مع أي مخالفات عشوائية

قال رئيس الجهاز إنّه لا تهاون مع أي مخالفات عشوائية بالمدينة، تنفيذا للقرارات الصادرة بشأن التصدي والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء، وفي إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة على تنفيذ خطة الدولة فى التعامل السريع، مع المخالفين الذين يحاولون مخالفة القانون.