موعد عرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 3 على قناة ON اليوم

أحداث متعددة شهدتها الحلقة الثانية من مسلسل كامل العدد بين ليلى «دينا الشربيني» وحسن «شريف سلامة»، لذا ينتظر الجمهور موعد عرض الحلقة الـ3 من المسلسل على قناة ON اليومز

ونعرض فيما يلي موعد عرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 3 على قناة ON وON drama حيث يُعرض المسلسل يوميا في مواعيد مختلفة عبر الشاشتين.

موعد عرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 3

مسلسل كامل العدد +1 من المسلسلات العائلية الاجتماعية ويتكون من 15 حلقة ويُعرض في النصف الأول من رمضان، ويرصد الوقائع اليومية لأسرة حسن وليلي، خاصة بعد أن أنجبت ليلى طفلا من حسن ربط بين أبنائها وأبنائه.

- يعرض المسلسل على قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 دقائق.

- الإعادة على قناة ON drama الساعة 1:30 صباحا.

- العرض على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء.

- الإعادة على قناة ON ستكون في تمام الساعة 8:15 صباحا.

مسلسل كامل العدد +1

مسلسل كامل العدد في الجزء الثاني منه من بطولة دينا الشربيني، إسعاد يونس، وشريف سلامة وميمي جمال وآية سماحة، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، إخراج خالد الحلفاوي.