يرفض حسن وليلى، قرار شريف بالذهاب إلى اختبارات كرة القدم بالنادي الأهلي بمفرده، ويقرر الذهاب إليه ومشاهدته خلال الاختبارات ولكن دون أن يعلم، إلا أن عدة مفاجآت ستقع في أحداث الليلة من مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 3 بطولة شريف سلامة على قناة ON E، تغير تخطيط شريف وليلي.

وتظل الأحداث المتوالية هي المحور اليوم في مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 3 بطولة شريف سلامة على قناة ON E، هو من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي، ويشارك فيه نخبة كبيرة من الفنانين والنجوم، منهم إسعاد يونس، دينا الشربيني، ميمي جمال، سمر علام، عمرو جمال، وتدور أحداثه في 15 حلقة.

موعد عرض مسلسل كامل العدد +1

يأتي موعد عرض مسلسل كامل العدد +1 الساعة 7:30 مساء بعد الإفطار على قناة ON E، والإعادة الأولى الساعة 8:15 صباحا على قناة ON دراما، كما يعرض على منصة Watch it.