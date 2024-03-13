مسلسل كامل العدد +1 من المسلسلات العائلية فئة الـ15 حلقة، ويُعرض في النصف الأول من رمضان، ويرصد الوقائع اليومية لأسرة حسن وليلي، خاصة بعد أن أنجبت ليلى طفلا من حسن ربط بين أبنائها وأبنائه، ويشهد مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 2 بطولة دينا الشربيني المزيد من الأحداث المشوقة والسريعة للمشاهدين.

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 2 بطولة دينا الشربيني

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 2 بطولة دينا الشربيني، إسعاد يونس، وشريف سلامة، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، إخراج خالد الحلفاوي، ويشارك في بطولتة آية سماحة، وميمي جمال، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا.

مواعيد عرض مسلسل كامل العدد +1 يوميا على ON drama، وON

وعن مواعيد عرض مسلسل كامل العدد +1 يوميا على قناتي ON drama، وON، كما يلي.

- قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 دقائق بعد آذان المغرب.

- الإعادة على قناة ON drama تكون الساعة 1:30 صباحا.

- العرض على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء.

- الأعادة على قناة ON تمام الساعة 8:15 صباحا.

- يعرض يوميا على منصة Watch it الرقمية.