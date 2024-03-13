هل رمضان 29 أم 30 يوما؟.. «البحوث الفلكية» يجيب

أجاب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تساؤل هل رمضان 29 أم 30 يوما؟، مؤكدا في تقرير صادر عنه أنّ الشهر الكريم سيكون 30 يوما كاملا، حيث ينتهي شهر رمضان يوم 9 أبريل المقبل، على أن يكون 10 أبريل غرة شهر شوال 1445 هجريا.

عيد الفطر المبارك 2024

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي، وفق تقرير صادر عنه، أنّ الرأي النهائي لعدد أيام شهر رمضان 29 ولا 30 يوما يرجع إلى دار الإفتاء المصرية، وكذلك موعد عيد الفطر المبارك 2024، لافتا إلى أنّ المواعيد التي يتم الكشف عنها تكون وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد.

عدد أيام شهر رمضان 2024

وأكد المعهد أنّ استطلاع هلال غرة شهر شوال 2024 يكون بالتنسيق مع دار الإفتاء في العديد من المواقع المتعارف عليها من قبل الجهات لأخذ الرؤية، ومنها مراصد القطامية وسانت كاترين والعوينات والوادي الجديد وعتاقة.