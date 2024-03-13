طريقة عمل رموش الست بأقل التكاليف.. حلوى شهية بعد الإفطار

حلوى رموش الست من الحلويات الشرقية المفضلة لدى الكثير، وهي تتسم بمذاق شهي ولذيذ، ويُمكن لربة المنزل تحضير رموش الست لأفراد أسرتها بطريقة سهلة وسريعة بعد الإفطار في شهر رمضان، حسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها على قد الايد الذي يُذاع على قناة سي بي سي سفرة.

نستعرض في خطوات سهلة وبسيطة طريقة عمل رموش الست بكمية تكفي 12 شخصا، ولا يتجاوز تحضيرها 30 دقيقة، كالتالي:

مقادير رموش الست

2 كوب دقيق.

½ كوب زبدة.

2 ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة سميد.

1 بيض.

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

2 ملعقة كبيرة جوز هند ناعم.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ماء للعجن.

لتسقية رموش الست:

شربات بارد؛ يجرى تحضيره بوضع الماء والسكر في وعاء على نار متوسطة، واتركيه حتى يغلي دون تقليب، ثم ضيفي عصير الليمون، وقلبيه مرة واحدة، واتركيه حتى يصبح قوامه كثيفا قليلا.

طريقة عمل رموش الست

ضعي الدقيق في بولة وضيفي له السكر وجوز الهند والسميد والبيكنج بودر وقلبيهم سويًا.

ضيفي الزبدة والبيضة والفانيليا وقلبي المكونات حتى تتماسك.

يُمكن إضافة القليل من الماء إذا احتاجت العجينة لذلك.

قلبي العجينة جيدًا حتى تتجمع.

شكلي العجينة على شكل أصابع أو كرات حسب الرغبة.

رصي رموش الست في صاج خبز وضعيه في فرن ساخن على درجة 180 حتى تأخذ لون ذهبي ثم اخرجي الصاج.

اسقي رموش الست بالشربات البارد واتركيه يبرد قبل التقديم

نصائح الشيف نجلاء الشرشابي

عند إعداد وتقديم حلوى رموش الست، يُفضل اتباع النصائح التالية: