الأعمال المستحبة في شهر رمضان.. صيام وصلاة ودعاء وصدقات

شهر رمضان هو شهر الخير والبركات، وفيه تُفتح أبواب الجنة وتُغلق أبواب النار، وتُضاعف فيه الحسنات، ومن أهم الأعمال المستحبة في شهر رمضان صلاة التراويح وهي صلاةٌ جماعيةٌ تُؤدّى في ليالي شهر رمضان، ولها فضلٌ عظيمٌ عند الله تعالى، وصلاة التهجد وهي صلاةٌ نافلةٌ تُؤدّى في آخر الليل، ولها فضلٌ كبير، مع الإكثار من قراءة القرآن الكريم وتدبّره في شهر رمضان، فهو شهر القرآن، وإخراج الصدقات على الفقراء والمحتاجين، ففي رمضان تُضاعف الحسنات.

صلة الرحم والدعاء من الأعمال المستحبة في شهر رمضان

ومن الأعمال المستحبة في شهر رمضان صلة الرحم عن طريق زيارة الأقارب وصلة الرحم، فهذا من الأعمال الصالحة التي يُحبّها الله تعالى، وإطعام الطعام للفقراء والمحتاجين، ففي رمضان يُضاعف الأجر، والاعتكاف عن طريق لزوم المسجد في العشر الأواخر من رمضان للعبادة والدعاء، والإكثار من الدعاء والتضرع إلى الله تعالى في شهر رمضان، ففيه تُستجاب الدعوات، والتوبة النصوح من الذنوب والمعاصي، ففي رمضان تُغفر الذنوب، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأعمال الصالحة التي يُحبّها الله تعالى.

حسن المعاملة في شهر رمضان

أوضحت دار الافتاء المصرية عبر موقعها الرسمي أن هناك العديد من الأعمال المستحبة في شهر رمضان ومنها قراءة القرآن، صلاة التراويح، الاستغفار، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، غض البصر، الصدقات، الصلاة، حسن المعاملة، العطف على الفقراء، العطف على اليتامى، بر الوالدين، صلة الرحم، إفطار الصائم، حسن الخلق، طاعة الله، رضا الله، الذكر، التقوى، الإخلاص، إتقان العمل.