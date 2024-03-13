ما حكم الصيام بدون صلاة في شهر رمضان؟.. الإفتاء توضح

بالتزامن مع صيام أيام شهر رمضان المبارك قد يشك البعض في قبول صيامه في حالة عدم الصلاة ويتردد السؤال عن حكم الصيام بدون صلاة، فمن المعلوم أَنه يجب على كل مسلم أن يؤدي جميع الفرائض التي فرضها الله عليه؛ حتى يصل إلى تمام الرضا من الله والرحمة منه.

ما هو حكم الصيام بدون صلاة؟

وأوضحت دار الافتاء عبر موقعها الرسمي بشأن حكم الصيام بدون صلاة، أنه لا ارتباط بين إسقاط الفرائض التي يؤديها المسلم والفرائض التي يتهاون في أدائها، فكل منها له ثوابه وعقابه، ومن صام ولم يصل لا يسقط صيامه ولا يعاقب عليه من المولى عزوجل ولكنه يحاسب على ترك الصلاة، والمؤكد أن ثواب الصائم الذي يؤدي كل فرائضه أفضل من غيره.

هل يجوز الصيام دون صلاة؟

كما أكدت دار الافتاء عبر صفحتها الرسمية، أنه لا يجوز لمسلم ترك الصلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، ومعنى «فقد كفر» في هذا الحديث الشريف وغيره من الأحاديث التي في معناه: أي أتى فعلًا كبيرًا وشابه الكفار في عدم صلاتهم، فإن الكبائر من شُعَب الكُفر كما أن الطاعات من شُعَب الإيمان، لا أنه قد خرج بذلك عن ملة الإسلام -عياذًا بالله تعالى- فإن تارك الصلاة لا يكفر حتى يجحدها ويكذب بها، ولكنه مع ذلك مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب.

الصيام والصلاة والزكاة فروض على المسلم

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن على المسلم الانتباه لـ حكم الصيام بدون صلاة لأنه مأمور بأداء كل عبادة شرعها الله تعالى من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها مما افترض الله عليه إن كان من أهل وجوبه، وعليه أن يلتزم بها جميعًا كما قال الله تعالى: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةٗ} [البقرة: 208]، وجاء في تفسيرها: أي التزموا بكل شرائع الإسلام وعباداته، ولا يجوز له أن يتخير بينها ويُؤدِّيَ بعضًا ويترك بعضًا فيقع بذلك في قوله تعالى: {أَفَتُؤۡمِنُونَ بِبَعۡضِ ٱلۡكِتَٰبِ وَتَكۡفُرُونَ بِبَعۡضٖ} [البقرة: 85].