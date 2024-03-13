أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية، موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الأربعاء 13-3-2024 وتوقيت الإفطار ثالث أيام شهر رمضان المبارك.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الأربعاء 13-3-2024 وتوقيت الإفطار، الموافق ثالث أيام رمضان، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها طوال شهر الصيام.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الأربعاء 13-3-2024

ويتأخر موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الأربعاء 13-3-2024 بمقدار دقيقة واحدة فقط، مقارنةً بموعده أمس، فيما يزداد عدد ساعات الصيام اليوم في الفيوم بمقدار دقيقتين، إذ يبلغ اليوم نحو 13 ساعة و41 دقيقة.

موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم

ويرفع موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم الأربعاء 13-3-2024 ثالث أيام رمضان، في تمام الساعة 6:04 مساءً حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم، وذلك وفقًا لـ «إمساكية رمضان 2024» التي أعلنتها الهيئة العامة للمساحة المصرية في بيان سابق لها.

موعد الإفطار اليوم في الفيوم

ويأتي موعد الإفطار اليوم في الفيوم الأربعاء 13-3-2024 ثالث أيام شهر رمضان في تمام الساعة 6:04 بالتزامن مع انطلاق أذان المغرب مُعلنًا انتهاء ثالث أيام الصيام رسميًا.

مواقيت الصلاة اليوم في الفيوم

وبحسب إمساكية رمضان 2024 فإنّ مواقيت الصلاة اليوم في الفيوم تتضمن موعد أذان الفجر 4:43 صباحًا، وموعد شروق الشمس 6:08 صباحًا، وأذان الظهر 12:07 ظهرًا، وأذان العصر 3:31 عصرًا، وأذان العشاء 7:21 مساءً، ويعقبها صلاة التراويح.