حقق مسلسل حق عرب الحلقة الثانية بطولة الفنان أحمد العوضي علي شاشة قناة ON Drama، نجاحًا كبيرًا حيث تفاعل الجمهور فور عرضه أول وثاني حلقاته.

مسلسل حق عرب الحلقة 3.. هل يتحقق حلم رياض الخولي ؟

وينتظر الجمهور عرض مسلسل حق عرب الحلقة 3، والتي تعرض الليلة في التاسعة مساءَ على قناة ON Drama، ويواجه الفنان رياض الخولي مصيرا مجهولا محاط بالخوف من قتله، في عودة للحلم الذي كان يراوده فى بداية عرض الحلقات بأنّه داخل سرداب مظلم ويواجه حلم سيء للغاية، وتم تفسيره على أنّه سيتم قتله، وهو ما انتهت به أحداث الحلقة الثانية من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، والذي عرض عليه مبلغ مالي كبير من أجل قتل المعلم عبد ربه – رياض الخولي، والتخلص منه، فهل يتحقق حلم رياض الخولي بقتله؟.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama

وينطلق عرض الحلقة الثالثة من مسلسل حق عرب مساء الليلة على شاشة قناة ON Drama، في تمام الساعة التاسعة مساءً، كما يعرض المسلسل على شاشة قناة ON الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، كما تعرض الحلقات على منصة watch it الإلكترونية.

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضي، رياض الخولي، وفاء عامر، سلوي عثمان، دنيا المصري، دينا فؤاد، احمد صيام، محمد أحمد ماهر، وآخرين من اخراج اسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.