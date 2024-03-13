أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 مارس 2024 في مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 مارس 2024 خلال بداية التعاملات الصباحية في محلات الصاغة المصرية، استقرارا ملحوظاً، إذ استقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعآ ليسجل 3120 جنيه بدون مصنعية في ختام التعاملات.

وعن سعر الذهب اليوم الأربعاء 13- 3-2024، في الصاغة خلال بداية التعاملات الصباحية، ترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار المعدن الأصفر خلال بداية التعاملات الصباحية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب وفقآ لنوع العيار.

أسعار الذهب اليوم في مصر بدوم مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، إذ سجل نحو 3565 جنيها للبيع، بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لأخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويزداد الإقبال على شراء عيار 21، واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، إذ سجل نحو 3120 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، إذ سجل نحو 2674 جنيها بدون مصنعية، وسجل عيار 14 اليوم في مصر استقرارا أيضا بمحلات الصاغة بدون مصنعية إذ سجل نحو 2085 جنيها للبيع، وقد يختلف السعر من مكان لأخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 13- 3-2024، استقراراً بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 24960 جنيها للبيع، فيما سجلت الأونصة الذهبية 2162 دولارا للبيع.