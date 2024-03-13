أسعار المعادن اليوم الأربعاء 13ـ3ـ2024.. بكم أوقية الذهب؟

استقرت أسعار المعادن اليوم الأربعاء 13ـ3ـ2024 تزامنا مع حلول ثالث أيام شهر رمضان المبارك، حيث سجل سعر أوقية الذهب نحو 2158 دولارا، وفق الأسعار المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وترصد السطور التالية أسعار المعادن اليوم، وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب نحو 2158 دولارا، وبلغ سعر عيار 24 نحو 3565 جنيها في محالات الصاغة دون إضافة المصنعية، وجاء العيار 21 الأكثر شعبية وانتشارا بسعر 3120 دون إضافة المصنعية، بينما سجل سعر العيار 18 نحو 2674 جنيها دون إضافة المصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر النحاس اليوم

سجل سعر طن النحاس نحو 8641.6 دولار، تبعا للسعر المعلن عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية.

سعر الفضة اليوم

سجل سعر أوقية الفضة 24.37 دولار.

سعر البليت اليوم

سجل سعر طن البليت نحو 507 دولارات.

سعر الحديد الخام اليوم

سجل سعر الطن المتري من الحديد الخام نحو 117.96 دولار.