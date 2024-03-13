عضو بمجلس النواب: «المتحدة» تقدم أعمالا فنية ترتقي بالوعي الفكري

أشاد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، بالسياسة التي تنتهجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في أعمالها الفنية، والتي ارتكزت على تحقيق عدد من الأهداف السامية، أبرزها الارتقاء بالوعي الفكري لدى المواطنين وبناء الوعي وتشكيل الوجدان، فضلا عن الاهتمام بمسلسلات الأطفال، وذلك لصقل النشء وتطوير مهاراتهم وعقولهم منذ الصغر.

ترجمة المسلسلات للغة الإشارة لدمج ذوي الهمم

وأضاف النائب عبد الفضيل أن الشركة المتحدة اهتمت بترجمة المسلسلات للغة الإشارة لدمج الأطفال من ذوى الهمم في المجتمع ليتمتعوا بحقوق الإنسان بالكامل تطبيقا لمبدأ المساواة مع الآخرين.

وقال رئيس قوي عاملة النواب، إن مسلسل الأطفال «نورة» والذى يعرض على شبكات قنوات المتحدة من ضمن دراما رمضان 2024 يعمل على نمو المهارات الفكرية لدى الأطفال،

المتحدة تعرف الأجيال القادمة بتضحيات القوات المسلحة

وأشار عبد الفضيل إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية نجحت في تقديم أعمال تسهم في تعريف الأجيال القادمة بتضحيات القوات المسلحة والشرطة من أجل حفظ أمن واستقرار الوطن، فضلا عن المسلسلات التي تحافظ على الهوية المصرية.

ولفت رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب إلى أن المتحدة استطاعت أن تعيد المشاهد للشاشة لأنها تحترم عقول الجمهور وتناسب جميع فئات المجتمع بموضوعات من الواقع الذي نعيشه الآن، فضلا عن نجاحها في تنمية روح الولاء لدى جيل الشباب والأطفال الذين لم يعاصروا هذه الأحداث.