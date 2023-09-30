«عودة الكبار».. شعار رفعته المتحدة للخدمات الإعلامية من أجل الفن والإبداع

الموهبة لا تسقط بالتقادم، ولكن دائمًا ما تحتاج لمن يمد لها يديه من جديد في محاولة لإشعال بريقها وخلق مساحات جديدة أمامها للإبداع، وهو الأمر الذي أمنت به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي وجهت نظرها صوب كبار الفنانين من الموهوبين، الذين لهم باعًا طويلًا في مجال الفن، ومن ثم كانت هدية «المتحدة» للجمهور هي «عودة الكِبار» من جديد، ومكافأة وفرصة للأجيال الجديدة للتعلم من الأساتذة الذين سبقوهم.

«المتحدة» تعيد الكبار إلى الشاشة

الكبار يعودون.. لم يكن مجرد شعار على الأوراق، ولكن واقع رأيناه يتحقق أمامنا على شاشة التليفزيون من خلال أعمال درامية التفت بسببها الأسر المصرية حول الشاشات، لمتابعة الأحداث حلقة تلو الأخرى بشغف وترقب.

ميرفت أمين

حالة من الحزن عاشتها الفنانة ميرفت أمين، والتي ابتعدت عن الأضواء بعد وفاة صديقتها رجاء الجداوي بسبب فيروس كورونا يوم 5 يوليو 2020، لتستمر أوجاعها وآلامها مع وفاة الضلع الثاني من مثلث الصداقة وهى النجمة دلال عبدالعزيز يوم 7 أغسطس 2021، لكن أبت «المتحدة» أن تتركها فريسة لأحزانها، وفاجأت جمهورها بعد شهور قليلة من وفاة «دلال» بظهورها في «حكايتي مع الزمان» ضمن حكايات مسلسل أنا، واستقبلها محبيها بترحاب ولهفة شديدين.

سهير المرشدي

بعد نحو 5 سنوات من الابتعاد للفنانة القديرة سهير المرشدي، التي تعد واحدة من نجمات لهن باع طويل في عالم الفن من خلال مشوارها الذي بدأته في ستينيات القرن الماضي، حتى فوجئ الجمهور بأنها تطل عليهم بشموخها وعظمتها التي طالما اعتدنا عليهما جميعًا، من خلال مسلسل «ضرب نار» الذي عرض في موسم مسلسلات رمضان 2023 مع ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي.

أحمد البدري

نحو 10 أعوام سنوات غاب خلالها المخرج والممثل أحمد البدري عن الدراما، ليتفاجأ الجمهور بظهوره في رمضان الماضي في مسلسل «عملة نادرة» أمام نيللي كريم وجمال سليمان وإخراج ماندو العدل.

هالة صدقي

نجمة كبيرة بحجم هالة صدقي، قدمت الكثير من الأعمال والشخصيات المميزة، ولكنها ظلت تترقب فرصة أكبر للتعبير عن ما يدور بداخلها من إبداعات، حتى حظيت بـ«الملكة صفصف» في مسلسل «جعفر العمدة» وفازت بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان القاهرة للدراما في شهر أغسطس الماضي.

نجوم لا تخفت أبدًا

كثير من النجوم والنجمات المتألقين، كان لهم بصمتهم طوال الفترة الماضية من خلال إسناد أدوارًا تليق بموهبتهم التي لا حدود لها للإبداع في شخصيات مختلفة، كما حدث مع الفنانة لبنى ونس وفريدة سيف النصر في «جعفر العمدة»، وهناء الشوربجي واحدة من أبرز عضوات فرقة رضا والتي تألقت في مسلسل «كشف مستعجل».