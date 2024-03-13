قلم بجد.. كواليس ضرب سلوى عثمان لـ أحمد العوضي في مسلسل حق عرب

شهدت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 2 على قناة ON Drama، تفاعلا كبيرا من الجمهور، بعد تطور كبير في الأحداث، إذ تناولت رحلة صراعات عرب السويركي والذي يجسد شخصيته الفنان أحمد العوضي.

سلوى عثمان تكشف كواليس ضربها بالقلم لـ أحمد العوضي بمسلسل حق عرب

وتضمنت الحلقة 2 من مسلسل حق عرب صفع سلوى عثمان لابنها عرب السويركي والذي يجسده الفنان أحمد العوضي، على وجهه بالقلم بعدما عايرها بأنها بائعة جرجير.

وتواصلت «الوطن» مع الفنانة سلوى عثمان التي كشفت كواليس المشهد، قائلة: «القلم كان بجد.. وعيدنا المشهد مرة تانية لأن المخرج كان عايزه حقيقي وأنا مكنتش عايزه أضربه قوي».

وتابعت سلوي عثمان في تصريحاتها، أنه قال لها بعد المشهد: «القلم بتاعك بيوجع لكن حلو علشان المشهد يكون حقيقي».

أحداث مسلسل حق عرب

وتدور أحداث مسلسل حق عرب في إطار اجتماعي تشويقي أكشن، ويقدم خلاله أحمد العوضي شخصية عرب السويركي، ويواجه صراعات في عمله وحياته الشخصية مع عدة أشخاص ويحاول النجاة منهم خاصة أنه يتمتع بشعبية في منطقته بالدرب الأحمر بالمغربلين.

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضي، سلوى عثمان، التي تجسد دور والدته، رياض الخولي وهو المعلم عبدربه الذي يعمل لديه، وزوجته صباح وهي الفنانة وفاء عامر، وحبيبته حنان التي تجسدها الفنانة دينا فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.