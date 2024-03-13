هيئة الأرصاد تحذّر من تقلبات جوية قريبا: لا تخففوا الملابس

تقلبات جوية تشهدها البلاد الفترة المقبلة، حيث حذّر خبراء هيئة الأرصاد الجوية من تغير حالة الجو اعتبارا من الأحد المقبل، حيث تنخفض درجات الحرارة وتسقط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال وجنوب البلاد.

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من التقلبات الجوية المنتظرة الأسبوع المقبل وطالبتهم باتخاذ حذرهم وعدم تخفيف الملابس حتى لا يصابوا بنزلات البرد، لافتة في بيان لها إلى أنّها تتابع عن كثب الحالة الجوية المرتقبة، وستصدر وصفا تفصيليا للحالة الجوية المرتقبة عند ثبوت الخرائط لضمان دقة وجودة التنبؤ بشأن حالة الطقس.

تقلبات جوية

وبدءا من اليوم وحتى الاثنين المقبل، يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية وبارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة الأربعاء 13-10-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.

- الوجه البحري العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 19 درجة.

درجات الحرارة الخميس 14-10-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة.

- الوجه البحري العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 16 درجة.