مفاجأة وراء تدهور حالة اللاعب أحمد رفعت.. أجرى تحاليل مهمة قبل إصابته ولم يستلمها

حالة من الحزن تسيطر على المستطيل الأخضر، بعدما سقط اللاعب أحمد رفعت جناح فريق مودرن فيوتشر، مغشيا عليه بطريقة مفاجئة داخل الملعب، في آخر مشاركة له مع الفريق بعد التعرض لأزمة قلبية، فصدمة سقوط «رفعت» أعادت إلى الأذهان لحظة سقوط الراحل محمد عبدالوهاب، لاعب الأهلي، ليعيش جماهير الكرة المصرية واللاعبين حالة من الحزن الممزوجة بالخوف.

تدهور حالة أحمد رفعت

وعلى الرغم من توصل الأطباء والمعالجين، إلى أن سبب إصابة أحمد رفعت هي الأزمة القلبية، وهبوط حاد في الدورة الدموية، إلا إن الدكتور محمد كامل، مدير عام المستشفى التي وصل إليها اللاعب، أكد لـ«الوطن»، أن هناك احتمالية لوجود تاريخ مرضي مرتبط بالجينات الوراثية التي وصل باللاعب إلى هنا، لكنها تحتاج لفحوصات دقيقة ستجرى له عقب استرداد وعيه.

مفاجأة وراء سبب تدهور حالة أحمد رفعت

مفاجأت وكواليس حول حالة اللاعب أحمد رفعت، كشفها إسلام جمال، الذي كان مدربا خاصا للاعب أحمد رفعت الخاص من قبل، وحاليًا مخطط أحمال وتطوير أداء حركي بنادي بيراميدز، لـ«الوطن»، مؤكدًا أن جميع اللاعبين يحتاجون لإجراء تحاليل دقيقة لتوضيح الحالة الصحية لجسم اللاعب وهل لديه تاريخ وراثي لمرض ما أم لا؟.

وأوضح «جمال» أن هذه التحاليل هي DNA ، وRHR& HR(MAX) ⁩التي من شأنها توضح حالة القلب، ووجود أمور وراثية أو مرتبطة بالجينات من عدمها، كما أن هذه التحاليل توضح نوع التمرين والقوة والتحمل الخاصة بكل لاعب، والأغذية المناسبة للحالة، لمنع حدوث كثافة في الدم حتى لا يصل اللاعب للأزمات القلبية المفاجئة، قائلا: «للأسف على الأغلب الإصابات والمعاناة دي بتكون وراثية، ومعظم cardiac arrest زى حالة أحمد رفعت بتحصل بسبب أمور مرتبطة بالچينات».

وأكد أن أحمد رفعت قام بعمل هذه التحاليل الدقيقة، لكنه لم يستلم نتيجتها حتى الآن: «أحمد عملها، بس النتيجة بتاخد 6 أسابيع علشان تطلع، لأنها بتتعمل في معامل = بأمريكا وألمانيا وأسبانيا، بعد أخذ عينة دم وعينة لعاب من اللاعب».

واقعة أحمد رفعت

وكان اللاعب أحمد رفعت، أثار الرعب في الوسط الرياضي، بعد سقوطه في مباراة مودرن فيوشتر والاتحاد السكندري، وانتقل على إثر الواقعة إلى المستشفى، وهو محجوز الآن في غرفة العناية المركزة، بعد تشخيص حالته بأنه مصاب بأزمة قلبية.