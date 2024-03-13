كيف قتل حسن الصباح صديق صباه؟.. العدو الأول لطائفة الحشاشين

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، الكثير من الأحداث المشوقة التي دارت حول رحلة حسن الصباح إلى مصر من أجل دعم الخليفة الفاطمي المستنصر بالله، ومفاجأته بالوضع في مصر نتيجة حدوث المجاعة التي أدت خراب ودمار البلاد حتى بدأ الناس في أكل الحيوانات والأطفال والجثث.

انفصال طائفة الحشاشين عن الفاطميين

وفي ضوء تلك الأحداث، ناقش كتاب حركة الحشاشين، تاريخ وعقائد أخطر فرقة سرية في العالم الإسلامى، لمحمد عثمان الخشت، انفصال طائفة الحشاشين عن الفاطميين في أواخر القرن الـ5 الهجري، للدعوة لإمامة نزار المصطفى لدين الله ومن جاء من نسله، حتى أسس حسن الصباح قلعة آلموت في فارس لتصبح مركزا لنشر دعوته، وبدأ عمليات الاغتيالات التي طالت كل من يخالفه الرأي من ضمنهم صديق طفولته نظام الملك.. فكيف حدث ذلك؟

يشير المؤرخين، بحسب كتاب حركة الحشاشين إلى أن هناك صداقة قوية جمعت بين حسن الصباح والوزير نظام الملك والشاعر عمر الخيام أثناء دراستهم في مدينة نيسابور، وتعاهدوا على إثرها أنه إذا حقق أحدهم نجاحًا فعليه أن يأخذ بيد الأثنين الآخرين حتى يحققا حلمهما مثلما هو حقق من النجاح.

اغتيال نظام الملك

ومع مرور الزمن، وتأسيس الصباح لطائفة الحشاشين، بدأت الطائفة حركة واسعة من الاغتيالات طالت صديق صباه نظام الملك الوزير السلجوقي والعدو الأول للحركة الألموتية، وكان قتل نظام الملك أول عمل اغتيالي للحركة على مستوى كبير، وقد بدأت معه سلسلة الاغتيالات المتوالية لكبار الشخصيات التي تُعارض دعوتهم من وزراء وأمراء بل وملوك وحتى رجال الدين الذين كانوا ينتقدوا الحركة لم يفلتوا من يديهم.

ففي سنة 485 هجريا 1902ميلاديا في العاشر من رمضان كان نظام الملك بالقرب من نهاوند وبعد أن فرغ من طعام إفطاره آتاه صبي ديلمي من الحشاشين في صورة مستغيث فضربه بسكين كانت معه ثم هرب فتبعه الحراس فادركوه وقتلوه.

ومع أن مسؤولية حسن الصباح عن مقتل نظام الملك ثابتة في مراجع الشيعة أنفسهم، كما أن اسم نظام الملك محفوظ في قائمة شرف للاغتيالات بقلعة ألموت كانت تسجل بها أسماء الفدائيين وأسماء من قتلوهم، إلا أن هناك من يحاول أن يلصق تهمة قتل الملك بالسلطان ملكشاه.