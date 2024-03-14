تحرص وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردنية، على نشر مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الخميس 14-3- 2024 الموافق لليوم الثالث من شهر رمضان المبارك داخل المملكة، حتى يتثنى للمواطنين الأردنيين وكل من يتواجد بالمملكة الأردنية تجهيز مائدة الإفطار وأداء الصلوات الخمسة في أوقاتها.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الخميس 14-3- 2024

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الخميس 14-3- 2024 ووفقا للإمساكية المنشورة من جانب وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الأردنية، تكون: أذان الفجر 5:26 صباحا، والشروق 6:41 صباحا، وأذان الظهر 12:46 مساء، وأذان العصر 4:10 مساء، وأذان المغرب 6:50 مساء، وأذان العشاء 8:06 مساء.

وكانت المملكة الأردنية أن الثلاثاء 12-3-2024 هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وينتهي في 9 أبريل 2024 ليكون أول أيام عيد الفطر 10 أبريل المقبل، وفقا للحسابات الفلكية المعلن عنها.

موعد أذان الفجر في الأردن اليوم الخميس 14-3- 2024

وتختلف مواعيد أذان الفجر في الأردن اليوم الخميس 14-3- 2024 ضمن مواقيت الصلاة الخمسة حسب كل مدينة وفقا لوزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردنية، ولكن فيما يتعلق بالمواعيد هي كالآتي

- في عمان، أذان الفجر 5:26 صباحا، والشروق 6:41 صباحا، وأذان الظهر 12:46 مساء، وأذان العصر 4:10 مساء، وأذان المغرب 6:50 مساء، وأذان العشاء 8:06 مساء.

- في أربد أذان الفجر 5:25 صباحا، والشروق 6:43 صباحا، وأذان الظهر 12:46 مساء، وأذان العصر 4:10 مساء، وأذان المغرب 6:50 مساء، وأذان العشاء 8:06 مساء.

- في الكرك أذان الفجر 5:25 صباحا، والشروق 6:43 صباحا، وأذان الظهر 12:46 مساء، وأذان العصر 4:10 مساء، وأذان المغرب 6:50 مساء، وأذان العشاء 8:06 مساء.