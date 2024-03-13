كشفت وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردنية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الأربعاء 13-3-2024 الموافق لليوم الثاني من شهر رمضان المبارك، إذ جاء الأردن ضمن الدول التي بدأت أول أيام الصيام اليوم الثلاثاء.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الأربعاء

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الأربعاء 13-3-2024 بحسب الإمساكية التي نشرتها وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الأردنية، تكون كالتالي: أذان الفجر 5:27 صباحا، والشروق 6:43 صباحا، وأذان الظهر 12:46 مساء، وأذان العصر 4:10 مساء، وأذان المغرب 6:49 مساء، وأذان العشاء 8:05 مساء.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الأربعاء

ذكرت وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردنية، أن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم، ستختلف على مدار شهر رمضان المبارك إما أن تقل دقيقة أو دقيقتين، فعلى سبيل المثال موعد أذان الفجر في الأردن اليوم سيكون في الساعة 5:27 وسيقل بنسبة دقيقة أو اثنتين، ليصل في نهاية شهر رمضان المبارك إلى 4:50 صباحا، وهو بدوره ما يجعل موعد أذان المغرب سيطول، حتى يصل في نهاية الشهر إلى 7:09 مساء.

وأعلنت المملكة الأردنية أن الثلاثاء 12-3-2024 هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وينتهي في 9 أبريل 2024 ليكون أول أيام عيد الفطر 10 أبريل المقبل، وفقا للحسابات الفلكية.