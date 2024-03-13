يختلف موعد إعادة مسلسل مسار إجباري على قناة أون الحلقة 3، كما أنّه يذاع عدة مرات على قنوات مختلفة، وذلك لإتاحة مشاهدة أحداث المسلسل للجمهور في الوقت الذي يناسبهم على مدار أيام شهر رمضان المبارك.

وفي السطور التالية نعرض موعد إعادة مسلسل مسار إجباري على قناة أون الحلقة 3 اليوم وبعض القنوات الأخرى، لمعرفة ماذا سيحدث في الحلقة الجديدة من المسلسل.

موعد إعادة مسلسل مسار إجباري على قناة أون الحلقة 3 اليوم

ويعرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 3 على قناة سي بي سي في تمام الساعة 6:05 مساء تزامنا مع وقت الإفطار.

- كما يعرض المسلسل في تمام الساعة 11:15 مساء على قناة الحياة.

- في تمام الساعة 10:30 مساء على قناة ON.

- ويعرض مسار إجباري على القناة الأولى في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

مسلسل مسار إجباري من بطولة الفنانة بسمة وصابرين وأحمد داش وعصار عمر، وهو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي وإخراج نادين خان.

مسلسل مسار إجباري الحلقة 2

وتعرض الفنانة بسمة التي تؤدي دور «نعمات» في مسلسل مسار إجباري الحلقة 2 لصدمة بعد بعد أن تكتشف أنّها الزوجة الثانية لزوجها عمر البرنس «محمود البنزاوي» لأكثر من 20 عاما.