من المقرر إذاعة وعرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 3 على قناة سي بي سي اليوم في توقيتات مختلفة وفق الإعلان الرسمي للقناة عبر صفحتها على فيس بوك، حيث ينتظر الجمهور ماذا سيحدث في الحلقة القادمة بعد الصدمة الكبيرة التي تعرضت لها الفنانة بسمة التي تؤدي دور «نعمات» بعد أن تكتشف أنّها الزوجة الثانية لزوجها عمر البرنس «محمود البنزاوي».

وفي السطور التالية نعرض موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 3 على قناة سي بي سي اليوم ليتابع المشاهد ما ستفعله الفنانة بسمة بعد اكتشاف أنّها زوجة ثانية لأكثر من 20 عاما.

موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 3

ويعرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 3 على قناة سي بي سي إضافة إلى بعض القنوات الأخرى في الأوقات التالية.

- الحلقة 3 من مسار إجباري 6:05 مساء على cbc.

- في تمام الساعة 11:15 مساء على قناة الحياة.

- في تمام الساعة 10:30 مساء على قناة ON.

- في تمام الساعة 12 منتصف الليل على القناة الأولى.

مسلسل مسار إجباري من بطولة بسمة وصابرين، وهو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي وإخراج نادين خان، وبطولة أحمد داش، عصام عمر.