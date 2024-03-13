مسلسل مسار إجباري الحلقة 3.. ماذا ستفعل بسمة مع زوجها؟

تعيش «نعمات» التي تجسد شخصيتها الفنانة بسمة في حالة من الصدمة بعد علمها بأنها زوجة ثانية، وسط انتظار لما سيحدث في مسلسل مسار إجباري الحلقة 3.

واكتشفت بسمة، أنها الزوجة الثانية لزوجها عمر البرنس الذي يقوم بدوره الفنان «محمود البزاوي» لأكثر من 20 عاما، حيث كان يخبرها أنّه يذهب للعمل في المزرعة لمدة أسبوعين من كل شهر وكان يقضي هذه الفترة مع زوجتة الأولى «إحسان» التي تجسد دورها الفنانة صابرين، لتستمر الأحداث ويظهر رد الفعل في مسلسل مسار إجباري الحلقة 3.

مسلسل مسار إجباري الحلقة 3 وصدمة بسمة

ويعرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 3 على قناة سي بي سي في تمام الساعة 6:05 مساء.

- كما يعرض في تمام الساعة 11:15 مساء على قناة الحياة.

- ويعرض المسلسل في تمام الساعة 10:30 مساء على قناة ON.

- ويعرض على القناة الأولى في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

مسلسل مسار إجباري من بطولة الفنان أحمد داش والفنانة بسمة وصابرين وأحمد وعصام عمر، وهو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي، وإخراج نادين خان.