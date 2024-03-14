يحرص أهالي محافظة المنيا علي معرفة موعد أذان الفجر اليوم الخميس 14 مارس 2024، الموافق الرابع من شهر رمضان الكريم حتى يتمكنوا من أداء الصلاة المكتوبة في مواقيتها والتقرب إلي الله من خلال الإكثار من العبادات والطاعات والحرص علي السنن والنوافل.

موعد أذان الفجر في المنيا اليوم

وبحسب إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1445 هجرية لمحافظة المنيا والصادرة عن قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة فإن موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الخميس 14 مارس 2024 الموافق 4 من شهر رمضان المبارك، سيكون في تمام الساعة 4:43 صباحا.

عدد ساعات الصيام اليوم في المنيا

وفي نفس اليوم سيتم رفع أذان المغرب في تمام الساعة 6:5 مساء، وبذلك ستبلغ عدد ساعات الصوم في اليوم الرابع من شهر رمضان 13:42، وستزيد مدة الصيام تدريجيا علي مدار الشهر الكريم مع انخفاض ساعات الليل مقابل زيادة ساعات النهار.

أذان الفجر في المنيا اليوم الخميس

وبعد تحديد موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الخميس 14مارس 2024 الموافق الرابع من شهر رمضان المبارك، يحرص الأهالي على معرفة مواقيت الصلاة وبحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية سيكون أذان الظهر في تمام الساعة 12:6 مساء، العصر 3:31 مساء، المغرب 6:5 مساءا، والعشاء 7:21 مساء.