«صحة الشرقية»: تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية خلال شهر رمضان

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع مديري الإدارات الوقائية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بحضور مديري إدارات مكافحة الأمراض المعدية، والرعاية الأساسية، ومراقبة الأغذية، وصحة البيئة، والصحة المهنية، ومراقب أول المديرية.

مناقشة خطة العمل الوقائية خلال شهر رمضان

وتناول الاجتماع مناقشة خطة العمل الوقائية بالمديرية، خلال الفترة المقبلة تزامناً مع شهر رمضان المبارك، ومؤشرات أداء العمل بوحدات الرعاية الأولية، وأداء العمل بإدارة مكافحة الأمراض المعدية، وإجراءات وأعمال الترصد بها، وشدد وكيل الوزارة على تكثيف أعمال الرقابة على المنتجات الغذائية بالمصانع ومختلف المنشآت الغذائية والأسواق، وعدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، كما شدد أيضاً على تكثيف أعمال صحة البيئة، ومتابعة سحب عينات المياه بصورة دورية، وكذلك محطات معالجة المياه الخاصة بوحدات الكلى الصناعي.

دور الفريق الإشرافي بالطب الوقائي

كما ناقش وكيل وزارة الصحة دور وأداء عمل الفريق الإشرافي بالطب الوقائي بالمديرية والإدارات الصحية بالمحافظة، ودور المراقبين الصحيين، موجهاً بالمرور المكثف على الإدارات الصحية، ومتابعة الأعمال الوقائية، ومعالجة أي سلبيات قد تؤثر علي انتظام سير العمل بها، هذا بجانب تقييم الأداء والعمل على تطوير الخدمات الوقائية بمحافظة الشرقية.