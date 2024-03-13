رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

موعد إعادة مسلسل كامل العدد +1 على قناة أون الحلقة 3

كتب:

رحاب عبدالراضي
03:07 م | الأربعاء 13 مارس 2024
مسلسل كامل العدد

مسلسل كامل العدد

يهتم العديد من المشاهدين بمعرفة موعد إعادة مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 3، لمتابعة أحداث المسلسل في أي وقت، وسط ترقب لما سيحدث بين «ليلة» التي تقوم بدورها الفنانة دينا الشربيني، وزوجها الدكتور أحمد الذي يقوم بدوره الفنان شريف سلامة وسط إطار اجتماعي عائلي.

وفي السطور التالية نعرض موعد إعادة مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 3 على قناة الحياة أون.

موعد إعادة مسلسل كامل العدد +1 على قناة أون اليوم

يعاد مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 3 على قناة ON drama في تمام الساعة 1:30 صباحا.

- وتكون الإعادة الخاصة بالمسلسل على قناة ON ستكون في تمام الساعة 8:15 صباحا.

 مسلسل كامل العدد +1 

مسلسل كامل العدد من بطولة دينا الشربيني، إسعاد يونس، وشريف سلامة وميمي جمال وآية سماحة.

 

اقرأ المزيد:

موعد عرض الحلقة 3 من مسلسل كامل العدد +1 بطولة دينا الشربيني.. مشاهد شيقة

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 2 بطولة دينا الشربيني

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 3 بطولة شريف سلامة على قناة ON E

موعد عرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 3 على قناة ON اليوم
بقلم رحاب عبدالراضي