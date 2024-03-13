يمكن لمتابعي الدراما انتظار موعد إعادة مسلسل سر إلهي على قناة سي بي سي الحلقة 3، لمن لم تتسنى لهم الفرصة والوقت لمتابعة العرض الحصري الأول للمسلسل المتوقع أن تكون أحداثه حاسمة اليوم لمعرفة مصير «نصرة» التي تجسد شخصيتها الفنانة روجينا.

وفيما يلي نعرض موعد إعادة مسلسل سر إلهي على قناة سي بي سي الحلقة 3 لمعرفة أحداث المسلسل الذي يشهد صراعا اجتماعيا ويناقش قضية أخلاقية وإمكانية شراء الأشخاص بالأموال، حيث قرر أشقاء نصرة تقديم شهادة زور ضدها واتهامها بأنّها ضربت هارون الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد بدير ضربا أفضى إلى الموت طمعا في الحصول على أمواله.

موعد إعادة مسلسل سر إلهي على قناة سي بي سي الحلقة 3

ويأتي موعد إعادة مسلسل سر إلهي على قناة سي بي سي الحلقة 3، في تمام الساعة 6:30 صباحًا لمعرفة الحكم الذي يتم به الحكم على نصرة أم ستستطيع إثبات برائتها، تكون الإعادة الثانية للمسلسل في تمام الساعة 11:30 ظهرًا.