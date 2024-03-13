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باسم المحافظة.. خطوات معرفة الإمساكية ومواقيت الصلاة طوال شهر رمضان

كتب:

أحمد فوزي
04:45 م | الأربعاء 13 مارس 2024
أرشيفية

أرشيفية

أتاحت الهيئة المصرية العامة للمساحة، خدمة معرفة إمساكية شهر رمضان ومعرفة مواقيت الصلاة في كل محافظات الجمهورية من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت، مؤكدة أن الإدارة العامة للجيودسيا والحساب بالهيئة هي التي تتحمل مسئولية حساب مواقيت الصلاة الخمس يومياً بالإضافة إلى صلاة العيدين وصلاة الضحى.

إمساكية شهر رمضان ومواقيت الصلاة في المحافظات

 وترصد «الوطن» خلال هذا التقرير طرق معرفة إمساكية شهر رمضان ومواقيت الصلاة في المحافظات، وجاءت كالتالي:

لمعرفة إمساكية شهر رمضان كاملة من خلال موقع الهيئة، يتم الدخول على موقع الهيئة من هنا .  

- لمعرفة امساكية شهر رمضان في كل محافظة يتم الضغط هنا.

- قم بتحديد المحافظة ثم المدينة من خلال خانة اختيار المحافظة.

- تظهر لك إمساكية شهر رمضان كاملاً في تلك المحافظة.

- لمعرفة مواقيت الصلاة في كل محافظة يتم الضغط هنا لعرض المواقيت شهريا

- قم بتحديد المحافظة والمدينة.

- اختر الشهر.

- تظهر لك مواقيت الصلاة خلال الشهر كاملاً.

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