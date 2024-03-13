حيل غير متوقعة.. كيف تحول منزلك إلى ملاذ رمضاني ساحر؟

رمضان شهر فريد من نوعه، يتميز بأجوائه الروحانية والاجتماعية المميزة، فهو شهر العائلة والتجمعات والروحانيات والعبادات، ويحرص الكثيرون قبل بدايته على تحويل المنزل إلى ملاذ رمضاني ساحر بإضفاء نوع من البهجة والديكورات الرمضانية التي تعطيك إحساسًا رائعًا.

كيف تحول منزلك إلى ملاذ رمضاني ساحر؟

وبحسب موقع «Homify»، يمكنك تحويل منزلك إلى ملاذ رمضاني ساحر خلال شهر رمضان الفضيل، وصنع ركن روحاني مخصص للعبادات الدينية وقراءة القرآن في البيت لتعيش الأجواء الرمضانية بمنزلك، وإليك بعض الحيل غير المتوقعة:

الإضاءة

استبدل الإضاءة العادية بإضاءة خافتة ودافئة.

استخدم الشموع والمشاعل لخلق جو رمضاني تقليدي.

ضع فوانيس رمضان بألوان مختلفة في جميع أنحاء المنزل.

الزينة

علق زينة رمضان على الجدران والنوافذ.

استخدم الزخارف الرمضانية مثل الهلال والنجوم.

ضع بعض الزهور والنباتات لإضافة لمسة من الطبيعة.

الأثاث

رتّب الأثاث بطريقة جديدة لتوفير مساحة أكبر للتجمعات العائلية.

ضع بعض الوسائد والبطانيات على الأرض لخلق جو مريح.

استخدم مفارش المائدة المزخرفة بألوان رمضانية.

الروائح

استخدم بخور العود أو روائح المسك والعنبر لخلق جو رمضاني عطري.

ضع بعض الزهور ذات الروائح العطرة في أرجاء المنزل.

الطعام

جهز مائدة إفطار رمضانية مميزة مع مختلف الأطباق الرمضانية.

قدم بعض المشروبات الرمضانية مثل العرقسوس والتمر هندي.

حضّر بعض الحلويات الرمضانية مثل الكنافة والقطايف.

الأنشطة

خصص مكانًا للعب الأطفال وقراءة القرآن الكريم.

نظم بعض الألعاب والمسابقات الترفيهية للعائلة.

استمع إلى الأغاني الدينية والنشيد الرمضاني.

كيف تعيش الأجواء الرمضانية؟

- إنشاء مساحة مخصصة للصلاة: خصص مكانًا هادئًا ونظيفًا للصلاة، وزيّنه بالزخارف الرمضانية، وفي هذا الركن يمكنك اختيار أقمشة جميلة وناعمة بنقوش خاصة برمضان وأجواء إسلامية مهيبة، كما يمكنك استخدم أقمشة ثقيلة مثل المخمل أو الحرير لإضافة لمسة من الفخامة، وأضف بعض اللمسات من النحاس والذهب لتُعطي قيمة لهذا الركن عن بقية فراغات المنزل.

- قراءة القرآن الكريم: خصص وقتًا لقراءة القرآن الكريم مع العائلة والأصدقاء، واختر ركنًا هادئًا في منزلك، حتى لو كان صغيرًا، وضع مقعدًا مريحًا يُساعدك على الاسترخاء أثناء قراءة القرآن، أو سجادة ناعمة على الأرض لخلق جو من الدفء والراحة، وتأكد من أن الإضاءة مناسبة لقراءة القرآن دون إجهاد عينيك.

- الصدقات: شجّع أفراد العائلة على التصدق والقيام بالأعمال الخيرية.

- التجمعات العائلية: خصص وقتًا للتجمعات العائلية وتناول الطعام معًا.