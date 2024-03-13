سر النوم الهادئ في رمضان.. كيف تتغلب على الأرق وتُحسن جودة نومك؟

يواجه الكثير من الناس صعوبة في النوم خلال شهر رمضان، وذلك بسبب تغيير نمط النوم وتناول الطعام، إذ يميل الكثيرون إلى السهر لساعات متأخرة من الليل خلال شهر رمضان، مما قد يؤدي إلى صعوبة النوم في وقت مبكر وتغيير موعد النوم والاستيقاظ إلى اضطراب الساعة البيولوجية، مما قد يسبب الأرق، وهو ما يجعل البعض يبحث عن سر النوم الهادئ في رمضان والإجابة عن السؤال المتداول كيف تتغلب على الأرق وتُحسن جودة نومك؟

كيف تتغلب على الأرق في رمضان؟

ويمكنك التغلب على الأرق في رمضان وتحسين جودة نومك من خلال اتباع بعض النصائح على مدار اليوم بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية:

تنظيم وقت النوم

حاول النوم في الوقت نفسه كل ليلة والاستيقاظ في ذات الوقت كل صباح، حتى في عطلات نهاية الأسبوع.

تجنب السهر لساعات متأخرة من الليل.

حاول أن تذهب إلى النوم قبل ساعة على الأقل من موعد السحور.

تنظيم وجبة السحور

تجنب تناول وجبة دسمة أو ثقيلة قبل النوم مباشرة.

اختر الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين، مثل: الفواكه، والخضروات، والحبوب الكاملة، والبيض.

تجنب الأطعمة التي تحتوي على الكافيين، مثل: القهوة، والشاي، والمشروبات الغازية.

اشرب الكثير من الماء قبل النوم بكميات مناسبة لتجنب الجفاف خلال النهار.

تهيئة بيئة مناسبة للنوم

تأكد من أن غرفتك مظلمة وهادئة وباردة.

استخدم سريرًا مريحًا وفراشًا مناسبًا.

تجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم، مثل: الهاتف المحمول، الكمبيوتر، والتلفزيون.

ممارسة الرياضة بانتظام

ممارسة الرياضة بانتظام تساعد على تحسين جودة النوم، لكن تجنب ممارستها قبل النوم مباشرة.

اجعل بيئة نومك مريحة وهادئة.

تجنب القيلولة الطويلة خلال النهار

تجنب القيلولة الطويلة خلال النهار، لأنها قد تجعل من الصعب النوم في الليل.

إذا كنت بحاجة إلى القيلولة، فاجعلها قصيرة (30 دقيقة كحد أقصى) وقبل الساعة 3 مساءً.

تجنب النيكوتين والكافيين

تجنب الكافيين والنيكوتين اللذان يمكن أن يسببان إزعاج لك في أثناء النوم، لذا حاول الإقلاع عنهما أو على الأقل تجنبهما قبل النوم.

وفي هذا السياق، تنصح الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة، للتغلب على الأرق وتحسين جودة نومك في رمضان بتناول حفنة من اللوز قبل النوم بكمية لا تتعدى 5 حبات، نظرًا لأنّه يحتوى على كميات جيدة من معدن الماغنسيوم المريح للعضلات، وتجنب تناول مشروبات الكافيين، كالشاي والقهوة قبل النوم.