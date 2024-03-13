الرشاقة في رمضان.. 10 نصائح ذهبية للحفاظ على وزن مثالي

يعاني نسبة كبيرة من الأشخاص من زيادة الوزن خلال شهر رمضان، بسبب اتباعهم بعض العادات الغذائية الخاطئة ينتج عنها زيادة في الوزن، كالإكثار من تناول الحلويات والمخللات والأطعمة المليئة بالدهون والمسبكات، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل 10 نصائح تساهم في الحفاظ علي الوزن المثالي خلال شهر رمضان المبارك، وفقا لموقع health wire.

1- قم بزيادة فترة المشي

توجد أوقات مثالية لممارسة رياضة المشي وتحقيق نتائج سحرية، إذ يفضل المشي لمدة 20 دقيقة بعد تناول السحور أو الإفطار، وهي المدة التي تستغرقها عملية الهضم، لذلك فممارسة الأنشطة الخفيفة مثل المشي يساعد على الحفاظ على اللياقة في شهر رمضان.

2- تناول الأطعمة الخفيفة عند الإفطار

الطعام المقلي على الإفطار ليس خيارا صحيا، فأنت بحاجة إلى التركيز على لياقتك البدنية وتناول دائما الأطعمة الخفيفة، لأن تناول الكثير من الطعام في وجبة المساء لن يمنحك الطاقة اللازمة.

3- ممارسة الرياضة بانتظام وتفضيل الأطعمة القابلة للهضم

التمارين الرياضية وحدها لن تساعدك في الحفاظ على اللياقة البدنية، فيجب عليك أن تبذل المزيد من الجهد في شهر رمضان من خلال اتباع نظام غذائي صحي عند الإفطار مثل تناول وجبات صحية ومتوازنة تحتوي على جميع المجموعات الغذائية الأساسية بما في ذلك البروتينات.

4- قم دائمًا بممارسة التمارين الرياضية قبل السحور

خطة رمضان لإنقاص الوزن لا تبدأ من اليوم الأول من هذا الشهر، فعليك أن تمارس الرياضة قبل شهر رمضان، تمرن لمدة 30 إلى 40 دقيقة، وهذا يجعلك تشرب الماء، أفضل وقت لممارسة التمارين الرياضية على السحور وتسمح لك بإنقاص الوزن في رمضان.

5- امزج الألعاب الرياضية مع المشي

في شهر رمضان، من الضروري المشي لمدة 15-20 دقيقة على الأقل، وإلا فقد يؤثر ذلك على لياقتك البدنية، يجب عليك ممارسة بعض الألعاب الرياضية، لن تحتاج إلى تمرين إضافي للحصول على الوزن المثالي، ويجلب الصيام العديد من الفوائد الصحية ولكن إذا قمت بدمج الصيام مع بعض الألعاب الرياضية، فيمكن أن يحقق حلمك في الوصول إلى الوزن المرغوب.

6- خطط للعمل مع الأصدقاء

إن الاجتماع مع الأصدقاء هو الوقت المفضل لدى الأشخاص، ونقترح دائمًا على الأشخاص قضاء بعض الوقت الممتع مع أصدقائهم المقربين، يمكنك أن تطلب منهم الحضور وممارسة التمارين معًا قبل الإفطار، بهذه الطريقة ستحصل أنت وأصدقاؤك على التحفيز من بعضكم البعض ويمكنك مشاركة الطعام عند حلول الإفطار ويمكنك أيضًا خلق بعض الذكريات الرائعة.

7- تناول نظام غذائي متوازن لخسارة الوزن في رمضان

الخضار والفواكه فقط ليست كافية لطبق الإفطار، ولكن يجب أن تفكر في دقيق الشوفان والبروتينات والمزيد من الماء، مثل السلمون والهليون والأرز البني، وما إلى ذلك، وبدون إتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية، لن يتحمل جسمك الصيام، وقد يؤدي ذلك إلى الضعف وانخفاض الطاقة. أنت بحاجة إلى التركيز على حقائق مختلفة أثناء الصيام لإنقاص الوزن خلال شهر رمضان، مثل التمارين الرياضية المناسبة، والإكثار من الماء في السحور والإفطار، وممارسة الرياضة في أفضل الأوقات، واستخدام الأعشاب والنوم السليم.

8- تجنب الأطعمة المقلية والمعالجة

يعاني العديد من زيادة الوزن بدلا من خسارته في شهر رمضان، فمن الممكن أن يساههم الصيام في نقصان الوزن ولكن بسبب تناول الأطعمة المقلية يجعل ذلك مستحيلا لأن الدهون تتسبب في زيادة كبيرة للوزن، فتجنب تناول الأطعمة المقلية لتحصل على وزن مثالي، وخصوصا عند كبار السن لأن الشيخوخة تبطل عملية التمثيل الغذائي مما يؤدي إلى زيادة الوزن، لذلك اتبع نظام غذائي صحي لتجنب هذه المشكلة.

9- الحد من تناول السكر

تجنب شرب السكريات على الإفطار لأن ذلك يؤدي إلى زيادة الوزن، ويفتح الشهية لتناول كثيرا من الطعام، ولكن يجب الحد من تناول السكر إذا كان الهدف هو الحفاظ على رشاقتك ولياقتك، يمكنك أيضًا إشباع رغبتك في تناول الحلويات بتناول بعض الفواكه، مثل البابايا والموز وغيرها، فهي منخفضة السعرات الحرارية ولكنها غنية بالمواد المغذية.

10- الإكثار من تناول الخضروات

أهم النصائح لإنقاص الوزن في رمضان هي تناول الخضروات، لأنها تقدم للجسم العديد من الفوئد مثل أنها تزود الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن، قليلة السعرات الحرارية وتساعد على الشعور بالشبع.