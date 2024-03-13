كاملة أبو ذكري تشيد بتعاونها مع أنغام ومحمد رمضان في أحد الإعلانات

أشادت المخرجة كاملة أبو ذكري بتعاونها لأول مرة مع الفنانة أنغام ومحمد رمضان من خلال إعلان للإحدى شركات الاتصالات، الذي طرح منذ بداية شهر رمضان 2024.

كاملة أبو ذكري توجه الشكر لـ أبطال الإعلان

ونشرت كاملة أبو ذكري، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة جمعت محمد رمضان وأنغام، وعلقت قائلة: «اتشرفت بالتعاون مع النجم الفنان محمد رمضان والفنانة الكبيرة أنغام واتشرفت بحضور عائلتهم في الإعلان.. فرصة حلوة وجميلة».

تفاصيل إعلان محمد رمضان وأنغام

وظهر في الإعلان أبناء وأشقاء الفنان محمد رمضان، بجانب الظهور الخاص لنجل أنغام وأسرتها، بالإضافة لظهور الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، الذي كتب كلمات الأغنية، والملحن عزيز الشافعي، وسيطر على الإعلان أجواء الفرحة والبهجة والجو الأسري.

يذكر أن الإعلان يتضمن أغنية «الساعات الحلوة مبتخلصش» من تأليف الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان عزيز الشافعي، ورؤية شركة ميديا هب سعدي جوهر.