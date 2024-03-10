سعر اليورو اليوم الأحد 10-3-2024 في البنوك

شهد سعر اليورو اليوم الأحد 10-3-2024 حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك، وترصد «الوطن» سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، حسب ما أعلنته مواقع البنوك الرسمية.

سعر اليورو اليوم الأحد في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الأحد في البنك المركزي المصري 53.95 جنيه للبيع، و53.75 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري 54.1 جنيه للبيع، و53.64 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم الأحد في بنك مصر 53.95 جنيه للبيع، و53.67 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم الأحد في بنك الإسكندرية 54.13 جنيه للبيع، و53.67 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

جاء سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB اليوم الأحد 55.24 جنيه للبيع، و53.95 جنيه للشراء.