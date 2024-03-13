الأرصاد تحذر من طقس الأحد المقبل.. أمطار متفاوتة الشدة تصل للقاهرة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس يوم الأحد المقبل الموافق 17 مارس، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون هناك فرصا لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال وجنوب البلاد، ويصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق.

الأرصاد تحذر من طقس الأحد المقبل.. أماكن سقوط الأمطار

وأشار هيئة الأرصاد الجوية إلى أماكن سقوط الأمطار يوم الأحد، إذ متوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والصحراء الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وسيناء ومناطق من شمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وتزداد فرص سقوط الأمطار وتكون متوسطة بنسبة 60% يوم الإثنين الموافق 18 مارس على مناطق من وسط وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء، وتكون خفيفة بنسبة تتراوح بين 30 و 40% على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأحد 17 مارس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 30 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 29 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجات الحرارة الإثنين 18 مارس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 33 والصغرى 15 درجة مئوية.