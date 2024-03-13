حالة الطقس رابع أيام رمضان.. الحرارة تعود للانخفاض

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، أن درجات الحرارة تبدأ من غدٍ الخميس في الانخفاض الطفيف والتدريجي على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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وأوضحت «الأرصاد» أن هناك عدد من الظواهر الجوية التي من المتوقع أن تضرب البلاد غدا الخميس، أهمها شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا، وتسود كذلك رياح على مناطق من القاهرة الكبرى خلال فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

وتأتي درجات الحرارة غدا في القاهرة والأقاليم وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 24 درجة مئوية للعظمى و13 درجة للصغرى.

- السواحل الشمالية: 20 درجة للعظمى و12 درجة للصغرى.

- جنوب سيناء: 31 لعظمى، و16 للصغرى.

- شمال الصعيد: 28 درجة للعظمى، و10 للصغرى.

- جنوب الصعيد: 24 درجة للغظمى، و16 للصغرى.