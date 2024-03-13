عمرو الليثي يكافئ عاملين بالعاصمة الإدارية بسبب سؤال عن نهر النيل

فاجأ الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، مقدم برنامج «واحد من الناس»، على قناة «الحياة»، عمال العاصمة الإدارية في شهر الخير، قائلا: «أنا بحبكم وجايين النهارده نقول لكم رمضان كريم وكل سنة وأنتم طيبين».

وأثناء جولته تعرف الإعلامي عمرو الليثي على كل العاملين بالعاصمة، وأبدوا جميعا رضاهم بالعمل بها، وقال أحدهم: «إنه من محافظة الغربية ولديه 3 أولاد، ويعمل كمشرف زراعي وشغال بقاله 7 سنين في العاصمة، وهما اللي عاملين كل الجناين والأشجار فيها».

وطرح «الليثي» على العاملين سؤال «ما هو أطول نهر في العالم؟»، فأجاب اثنان منهم بالإجابة الصحيحة وهي نهر النيل، فكافأهما الإعلامي بـ5000 جنيه لكل منهما.

كما سأل عمرو الليثي أحدهم، «نفسك في إيه؟» فأجاب: «نفسي ربنا يرزقني ويديني الصحة ويسترها معانا ومع أولادنا والمسلمين جميعا»، وقال آخر «يا رب التقدم والنجاح لينا ولمصر»، مختتما جولته بصورة جماعية مع جميع عاملي العاصمة الإدارية.