عمرو الليثي يفاجئ العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة (فيديو)

فاجأ الإعلامي عمرو الليثي، العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتواجد معه والحديث عن عملهم في هذا المكان، خلال تقديم برنامج «واحد من الناس»، المُذاع في شهر رمضان الكريم، عبر شاشة «الحياة».

جولة لـ «واحد من الناس» مع العاملين بالعاصمة الإدارية

وفي بداية الجولة، التقى «الليثي»، بأحد العاملين الذي أكد له أن يعمل في إحدى الشركات العاملة في تنفيذ بمشروع النهر الأخضر، وكشف أنه من محافظة المنوفية ويعمل في العاصمة الإدارية الجديدة منذ 5 سنوات.

وأشار إلى أن العاملين في العاصمة الإدارية من محافظات عديدة على مستوى الجمهورية.

وتعرف الإعلامي عمرو أديب، خلال الحلقة على طبيعية عمل كل عامل والمحافظة الكامن بها، وشهد سيطرة محافظة سوهاج بشكل كبير.

وأكد العاملون في العاصمة الإدارية الجديدة، على سعادتهم بالعمل في هذا المكان، مشيرين إلى أن الدخل من العمل بالعاصمة جيد ويكفي مستلزمات منازلهم.