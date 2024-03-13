الطبيب المعالج لـ أحمد رفعت: القهوة وراء الأزمة الصحية المفاجئة للاعب

أكد الدكتور عمرو عصمان استشاري القلب والمشرف على حالة أحمد رفعت لاعب فريق مودرن فيوتشر، أن درجة الوعي والاستجابة للعلاج مقبولة، كما أظهرت الأشعة المقطعية على المخ تحسنا كبيرا، واللاعب يستطيع تحريك جميع الأطراف الأربعة.

الطبيب المعالج لـ أحمد رفعت: كان هناك توقف تام لعضلة القلب

وقال عمرو عصمان خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «النجوم في رمضان»، المذاع عبر أثير إذاعة «الشباب والرياضة»: «كان هناك توقف تام لعضلة قلب أحمد رفعت، واللاعب تناول بعض الأدوية وهو الآن موجود على جهاز تنفس صناعي، ويجري تقليل الأدوية التي تؤثر على الوعي تدريجيا من أجل تقييم الحالة جيدا، ولدي حالة تفاؤل كبيرة بشأن تطور الحالة الصحية للاعب، وخلال من 48 إلى 72 ساعة ستتضح كل الأمور».

أضاف: «الوضع العام للاعب مبشر، والأمور أفضل بكثير عن يوم المباراة بالطبع، وهو الآن موجود على جهاز التنفس، وسوف نقيم الحالة الصحية له خلال الساعات المقبلة، وهناك استجابة كبيرة بشأن الوضع الرئوي الخاص باللاعب، ويحصل على مضادات حيوية لمنع أي التهاب ثانوي قد يحدث مستقبلا، وسيجري سحبه نهائيا من على أجهزة التنفس الصناعي».

الطبيب المعالج لـ أحمد رفعت يكشف تطوات حالته الصحية

واختتم: «سيظل أحمد رفعت موجودا على جهاز التنفس الصناعي لتوفير الأكسجين، وسيحصل خلال هذه الفترة على علاج دوائي من أجل حماية الكلى، والعمل على استعادة عافيته ونحن نتابع التحاليل بصفة مستمرة ودورية».

وتابع: «جرى إنعاش قلب أحمد رفعت منذ دخوله للمستشفى بعدما توقف لأكثر من ساعة ونصف، واستجاب للصدمات الكهربائية، إضافة للأدوية التي حصل عليها طوال المدة، وفقا للبروتوكول الطبي في هذه الحالات الحرجة».

واختتم: «حالة القلب متضاربة، لكن ليس هناك قلق، واللاعب تناول عددا كبيرا من أكواب القهوة قبل المباراة، تسببت في زيادة ضربات القلب وأدى لدخول اللاعب في هذه الوعكة».