عاجل.. مفاجأة سارة في الحالة الصحية لـ أحمد رفعت.. الحضري يكشف التفاصيل

كشف عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب سوريا، ونجم النادي الأهلي والمنتخب المصري سابقا، آخر تطورات حالة لاعب نادي فيوتشر أحمد رفعت، والذي أصيب بأزمة قلبية أثناء مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري العام المصري، ونُقل على إثرها إلى أحد مستشفيات الإسكندرية.

«الحضري» يطمئن على اللاعب

وأكد «الحضري» في تصريحات لـ«الوطن»، أن لاعب نادي فيوتشر أحمد رفعت بخير، حيث تواصل مع المقربين منه خلال الساعات الماضية للاطمئنان عليه، مشيرا أن اللاعب لم يسترد وعيه بشكل كامل حتى الآن ولكن حالته مستقرة، ومن المقرر أن يستعيد وعيه بشكل كامل خلال الساعات المقبلة.

وكان اللاعب أحمد رفعت تعرض لأزمة قلبية داخل الملعب في آخر دقائق من مباراة الاتحاد السكندري، ونُقل على إثرها للمستشفى نتيجة توقف عضلة القلب، وتم عمل إنعاش قلب رئوي استمر لأكثر من ساعتين في قسم الطوارئ، حيث تم استخدام الصدمات الكهربائية أكثر من 20 مرة، وبعد ذلك تم وضعه في العناية المركزة لاستكمال العلاج اللازم.

«الحضري» يفتتح دورة رمضانية في المنوفية

وافتتح «الحضري» دورة رمضانية في قرية الرمالي في محافظة المنوفية، من خلال ضرب ركلة البداية من ملعب مركز شباب القرية، وانتظر مشاهدة المباراة حتى انتهت وسلم ميداليات بطولة كأس السوبر إلى اللاعبين وسط حضور جماهيري حاشد من أبناء القرية وخارجها، لاستقبال اللاعب بالملعب.